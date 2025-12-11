東京・新橋駅近くで、車が歩道に乗り上げました。11日正午過ぎ、港区・新橋駅近くのケンタッキーフライドチキン新橋店から「車が入り口に突っ込んできた」と110番通報がありました。車が歩道に乗り上げ、店舗の直前で止まったということです。けが人はいませんでした。車を運転していた60代の男性にけがはなく、体調不良を訴えて病院に搬送されたということです。