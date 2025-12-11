放送作家でタレント野々村友紀子（51）が11日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。渋谷区でごみをポイ捨てした通行者から2000円の過料を取る内容の条例が区議会で可決されたことについてコメントした。MC石井亮次が、10日に可決した渋谷区の「きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例」について「ポイ捨てをした通行者に過料、行政罰2000円払ってもらいますよ、というもの。ごみ箱を設置しない店、最大5万円の過料