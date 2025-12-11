Jリーグの年間表彰式に臨む鹿島のGK早川友基＝11日、横浜アリーナJリーグは11日、横浜アリーナで年間表彰式「Jリーグ・アウォーズ」を開催し、鹿島の9年ぶり9度目のJ1優勝に貢献したGK早川友基（26）が最優秀選手賞（MVP）に初めて輝いた。GKの受賞は2010年の楢崎正剛（名古屋）以来、15年ぶり2人目。鹿島の選手としては09年の小笠原満男以来、4人目。ベストイレブンには鹿島から早川とDF植田直通（31）、21ゴールで得点王にな