Ｊリーグの２０２５シーズン年間表彰式にあたる「Ｊリーグ・アウオーズ」が１１日、横浜アリーナで行われ、ベストイレブンが発表された。リーグ優勝の鹿島からはＭＶＰにも輝いたＧＫ早川友基（２６）ら３人が選出されたが、クラブの象徴的存在で１０得点５アシストを挙げたＦＷ鈴木優磨（２９）は入らなかった。対抗馬のＦＷ陣は、レオセアラ（鹿島）、相馬勇紀（町田）、伊藤達哉（川崎）、ラファエルエリアス（京都）が受賞