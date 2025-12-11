茶色く濁った水につかった街並み。9日、大雨に見舞われた、アメリカ・ワシントン州西部のフォールシティーという街の様子です。川の氾濫により住宅は濁流にのみ込まれ、車は押し流されたまま放置されていました。同じワシントン州の街オーバーンでは、濁流がすさまじい勢いでガソリンスタンドに流れ込み、一面が水につかりました。被災地に住む女性は、「私たちの家につながる道路は水につかっている。クレイジーだ。もうひどくな