県卓球協会会長に就任した河原智氏＝横浜市中区の同協会県卓球協会会長に、世界選手権金メダリストで元男子日本代表監督の河原智氏（７９）が就任した。７月に元女子日本代表監督の近藤欽司前会長（享年８２）が急逝し、９月から大役を引き受けた河原会長は「近藤さんの思いや方針を受け継ぎながら、神奈川での卓球の普及と強化に務めていきたい」と意欲を示している。就任直後に滋賀県で開催された国民スポーツ大会で、神奈川