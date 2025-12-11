市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：お願いします。天気のポイントです。 小野：前線が北陸地方を通過中です。落雷などに注意してください。石川県内は、あす12日昼前後まで雪か雨が降るでしょう。11日夜の予想天気図です。 小野：前線が北陸地方を通過します。後ろには強い寒気が控えています。あす12日朝9時の予想天気図です。 小野：西高東低の冬型の気圧配置です