フジテレビの杉原千尋アナウンサーが１１日、「ＴＯＫＹＯＳＴＡＴＩＯＮ１１１ｔｈａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ東京エキマチ合唱団クリスマスコンサート」でＭＣを務めた。８日に同局系情報番組「ノンストップ！」（月〜金・前９時５０分）で結婚を生報告して以来、初となる報道陣の前。シースルーのワンピースに水色のアウターを羽織って登場した杉原アナは女優の瀧本美織ら合唱団のコンサートを円滑に進行していた。