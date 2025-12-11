【モデルプレス＝2025/12/11】モデルの滝沢眞規子が12月11日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を公開し、話題を呼んでいる。【写真】47歳3児の母モデル「おかずのレパートリーすごい」ハニーレモンチキン＆チーズおかかご飯弁当◆滝沢眞規子「ハニーレモンチキン」弁当披露滝沢は「今日はハニーレモンチキンとチーズおかかご飯です」と記し、手作り弁当の写真を投稿。照りのあるチキンをメインとした弁当を披露した。また、2025