12月11日、秋田県の鈴木健太知事が外国人特派員協会（東京・千代田区）で会見し、国内外の注目が集まるクマ被害への対応として自衛隊派遣を要請した経緯や、県としての今後の対策方針を説明した。 県内では66人がクマによる人身事故の被害に 2025年、秋田県内ではクマ（ツキノワグマ）による人身被害が58件発生した。被害者は66名で、うち4名が死亡。2023年にもクマの大量出没が起こり70人が人身被害に遭ったが、当時と異なり、