今夜から冬の嵐 雨のちドカ雪に警戒を 土日も大荒れか 11日夜から12日にかけて、天気は「激しい雨」から「雪」へと急激に変化する予想です。北日本や東北の日本海側を中心に、冬の嵐となる見込みです。 また、13日（土）から14日（日）にかけて全国的に大荒れとなる予想です。13日（土）は九州から四国、中国などで、14日（日）は未明から四国、近畿、東海、関東甲信、東北を中心に活発な雨雲がかかる予想です。 しています。今