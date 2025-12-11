明日12日は北日本の日本海側を中心に大雪や吹雪となり、強い風にのって青森県の太平洋側にも雪雲が流れ込むでしょう。交通機関に影響がでる恐れがありますので、最新の情報にご注意ください。地震後最初の土曜日は天気が回復しますが、14日(日)からは再び大荒れとなる恐れがあります。復旧作業などは13日(土)の方がはかどりそうです。明日12日(金)にかけて吹雪11日夜から明日12日は、北海道や東北は大雪や吹雪となる恐れがあります