カキ大量死で4市町が香川県に要望書 瀬戸内海の養殖カキが大量死している問題で、カキ養殖が盛んな香川県の4つの市と町が池田知事に支援などを求めた要望書を提出しました。 （多度津町／丸尾幸雄 町長）「とんでもない不漁と言うのか例年の1割から2割ぐらいしか取れない。稼ぎ時になるのに何もできない」 高松市とさぬき市、三豊市、多度津町の4つの市町の市長や町長らが香川県庁を訪れ、池田知事に要望書を手渡し