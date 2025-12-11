この1か月間、関東では降水量が極端に少なく、空気の乾燥状態が続いている。明日12日(金)にかけては乾燥状態が続くため、火の取り扱いなどに注意が必要。13日(土)から14日(日)は久しぶりのまとまった雨が降り、ようやく空気が潤う。関東では記録的な少雨都心もひと月でたった0.5ミリ関東地方はこの1か月間、ほとんど雨が降っていません。昨日10日(水)までの30日間の降水量の平年比は各地ともわずか2%前後で、前橋は0%です。東京