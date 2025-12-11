北海道の鈴木直道知事が泊原発３号機の再稼働への同意を表明したことを受け、立憲民主党道連と道議会第２会派「民主・道民連合」は１０日、鈴木知事に説明責任を果たすよう求める抗議声明を出した。声明は「短期間での同意判断はあまりに拙速だ」と批判。同会派は同意撤回を求める決議を１２日の本会議で提出することも検討する。党道連の笹田浩幹事長は「拙速な判断で遺憾だ」と強調。同会派の沖田清志会長は「道の答弁次第で