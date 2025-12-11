日本バレーボール協会会長の川合俊一氏（62）が11日、自身のインスタグラムを更新。右足痛のため病院を受診したところ「命を落としかねない事だったと言われた」と診断されたことを告白した。川合氏は右のふくらはぎに痛みを覚え、翌朝も「痛みは結構酷くなっており、息切れも少しありました」として病院を受診。すると「先生が『これは大変だ、凄い血栓が深部静脈にできている。これが骨盤などにもあると肺や心臓に血栓が飛ぶ