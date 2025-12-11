久保史緒里にとって、子供の頃に出会い、憧れ、そして自身もメンバーの一員となりアイドルとして約9年にわたり活躍した乃木坂46という存在は、24年におよぶ彼女の人生にとって正しく“青春”そのものだった……11月26日、27日に神奈川・横浜アリーナで開催された『乃木坂46 久保史緒里 卒業コンサート』を観て、そう強く実感させられた。 （関連：【ライブ写真】久保史緒里、“乃木坂46”最後の日に美しいド