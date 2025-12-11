Jリーグは11日、年間表彰式「Jリーグアウォーズ」を開き、最優秀選手賞は鹿島アントラーズのGK早川友基が初受賞を果たした。GKの受賞は2010年の楢崎正剛氏(名古屋)以来15年ぶり2度目の偉業。鹿島からの受賞は2009年の小笠原満男氏以来16年ぶりで、史上最多4度目となった。早川は明治大から加入5年目の今季、J1リーグ戦38試合にフルタイム出場。リーグ最多セーブ数107回を記録し、鹿島の9年ぶり9回目の優勝に大きく貢献した。