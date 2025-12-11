[12.11 ACL2グループF第6節](パナスタ)※19:00開始<出場メンバー>[ガンバ大阪]先発GK 1 東口順昭DF 2 福岡将太DF 3 半田陸DF 4 黒川圭介DF 5 三浦弦太MF 13 安部柊斗MF 27 美藤倫MF 38 名和田我空MF 44 奥抜侃志FW 8 食野亮太郎FW 11 イッサム・ジェバリ控えGK 18 荒木琉偉GK 31 張奥林DF 15 岸本武流MF 10 倉田秋MF 16 鈴木徳真MF 35 當野泰生FW 17 山下諒也FW 23 デニス・ヒュメットFW 37 中積爲FW 42 南野遥海FW 51 満田