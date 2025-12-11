Jリーグは11日に2025 Jリーグアウォーズを開催し、ベストイレブンを発表した。11人中10人が初受賞となり、9年ぶりの優勝を果たした鹿島アントラーズからは最多3人が選出された。鹿島から選出された3人は揃って初受賞。全試合フルタイム出場の日本代表GK早川友基とDF植田直通、そしてリーグ得点王のFWレオ・セアラが選ばれた。2位の柏レイソルからもそれぞれ初受賞でDF古賀太陽とMF小泉佳穂の2人が選出。4位・サンフレッチェ広