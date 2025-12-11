Jリーグは11日、年間表彰式「Jリーグアウォーズ」を開き、最優秀ゴール賞に鹿島アントラーズFWレオ・セアラが7月20日のJ1第24節・柏戦でのゴールが選ばれた。選出されたのは柏戦の先制ゴール。レオ・セアラは前半5分、センターサークルを過ぎたあたりでルーズボールに反応し、ロングレンジからダイレクトで右足を振り抜くと、シュートは勢いがありながらも華麗な弧を描いてゴールに吸い込まれた。なおこの得点はカシマサッカー