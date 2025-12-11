2025年シーズンが終わり、プロ野球界は来季に向けた戦力再編の時期に入った。横浜DeNAベイスターズは、ドラフト会議で即戦力となり得る大学生・社会人野手を中心に指名するなど、手薄なポジションの強化と将来への布石を打った。しかし、一方で主力級の外国人選手の退団や、ベテラン・中堅選手の契約保留選手名簿からの除外、さらには主力選手の他球団への移籍により、チームの陣容は大きく変化している。 本記