日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月11日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限1039(1039) 3月限2971(1644) TOPIX先物 12月限6281(4203) 3月限8882(5487) 日経225ミニ 12月限 761( 761)