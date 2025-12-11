日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月11日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限8224(6288) 3月限 19236( 17658) TOPIX先物 12月限3904(3476) 3月限 23212( 22586) 日経225ミニ 12月限 40927( 409