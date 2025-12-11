日本取引所が公表したオプション手口情報によると、11日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万1125円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 141(91) SBI証券 30(22) 楽天証券16(16) 三菱UFJeスマート