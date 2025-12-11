歌舞伎役者・俳優の中村獅童さんが自身のインスタグラムを更新。息子の陽喜くん・夏幹くんとの親子ショットを公開しました。【写真を見る】【 中村獅童 】 「イルミネーションの季節終演後にお散歩」親子ショットにファン反響「素敵なご家族」中村獅童さんは「イルミネーションの季節終演後にお散歩」と綴ると、写真をアップ。投稿された画像では、ライトアップされた木々が並ぶ夜の街角で、黒い装いの中村獅童さんが、