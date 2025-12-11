ノーベル賞の授賞式がスウェーデンで行われ、化学賞の北川進さんと生理学・医学賞の坂口志文さんにメダルが授与されました。10日、授賞式会場に向け、ホテルを出る2人。生理学・医学賞坂口志文さん「本当に光栄に思っています。こういう賞を受賞しまして」化学賞北川進さん「楽しもうと思っています。伝統的なセレモニーを観るのが楽しみです」化学賞の京都大学・北川進特別教授は4番目にスウェーデン国王からメダルと賞状を受