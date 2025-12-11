気象台は、午後6時27分に、波浪警報を金沢市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、内灘町、志賀町、宝達志水町に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】石川県・金沢市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市などに発表 11日18:27時点加賀では12日未明から12日朝まで、能登では12日未明から12日昼前まで、高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■金沢市□波浪警報【発