記者会見する認定NPO法人「全国こども食堂支援センター・むすびえ」の三島理恵理事長（中央）ら＝11日午後、東京都渋谷区子どもに無料や低額で食事を提供する「子ども食堂」は、過去最多の全国計1万2601カ所（速報値）で開設されていることが11日、認定NPO法人「全国こども食堂支援センター・むすびえ」（東京）の調査で分かった。行政や企業、地域の団体の連携が進んだことや政府による後押しが要因としている。むすびえは6〜