ノーベル平和賞を受賞した南米ベネズエラの野党指導者、マリア・コリナ・マチャド氏が授賞式の行われたノルウェーの首都オスロに到着しました。まもなく、会見を行います。マリア・コリナ・マチャド氏は11日、オスロにあるホテルのバルコニーから姿をみせ、集まった人々に手をふりました。さらに…マチャド氏「そちらに行きます」政権の弾圧から身を隠しながら活動を続けるマチャド氏ですが、外に出てきて、人々とふれあう場面もあ