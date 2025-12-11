第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）のチームエントリーが１０日行われ、前回上位校の監督による「トークバトル」が都内で行われた。青学大の原晋監督は恒例の作戦名を「輝け大作戦」と表明。全日本以降の競技会での好調さを強調し、「（大黒柱の）黒田に頼るのでなく、チーム全員が持ち場で輝いて」と口にした。駒大の藤田敦史監督は５区で実績のある山川の起用法について、「また登るとなる