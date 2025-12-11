学歴詐称疑惑に端を発し、前市長の田久保真紀氏が失職したことに伴う伊東市長選が７日に告示され、前職の田久保氏を含め、過去最多９人が出馬した。投開票は１４日。各地で街頭演説を行っている田久保氏は連日、ＳＮＳでも積極的に発信を続けており、１１日のＸでは、「選挙戦も折り返し、５日目です。昨日の演説でも、終わった後に握手の列ができて、本当に胸が熱くなりました。寒い中、並んで待っていてくださった皆さん、温