元プロ野球選手で野球解説者の谷繁元信氏が、YouTubeチャンネル『谷繁ベースボールチャンネル』で11月28日に公開された動画に出演。広島が今季7月に失速したことについて語った。谷繁元信氏○広島が今季7月に失速した要因2025年シーズンは59勝79敗5分で5位に終わった広島。優勝争いのなか、5勝20敗という歴史的な大失速を見せてAクラスすら逃した前年に続き、今季は7月に4勝16敗3分で失速することとなった。そんな広島について、谷