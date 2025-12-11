辻次夕日郎の人気漫画をアニメ化する『スノウボールアース』が、2026年4月より日本テレビ系にて放送されることが決定。初のアニメ映像を使ったティザーPV、ティザービジュアル、キャスト、キャラクタービジュアルなどが一挙解禁された。【動画】アニメ映像初使用！アニメ『スノウボールアース』ティザーPV原作は、小学館「月刊！スピリッツ」にて2021年1月より連載中、12月26日発売の最新コミックス10巻までの累計発行部数が