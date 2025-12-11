来年3月の石川知事選に向け、現職の馳浩氏の推薦を決めている自民党石川県連が11日、選挙対策本部を発足しました。自民党石川県連・下沢 佳充 幹事長：「岡田選対本部長をお引き受けいただきましたので、選対のやぐらのご承認を頂いたということであります」すでに石川県連として、現職の馳氏の推薦を決めている自民党。11日の役員会では、党本部からの馳氏の推薦決定が報告されました。 また、選挙戦に向けては、石川県連会長