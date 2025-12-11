ドラマ24 最終回の翌週12月26日(金)に特別編（第13話）の放送が決定！巧巳と澪、そして眞希が出会うまでの“前日譚”、さらに最終回のその先まで描いたオリジナルエピソード！ 明日、12月12日(金)はドラマ第11話＆一夜限りの「特別番組」の豪華２本立て！橋本将生＆恒松祐里が撮影秘話を語り尽くす！ テレ東では、10月3日（金）から、ドラマ24「ひと夏の共犯者」（毎週金曜深夜24時12分～）を放送中です。 原