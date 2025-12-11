橋本将生（timelesz）主演ドラマ『ひと夏の共犯者』（テレビ東京系／毎週金曜24時12分）で、最終回の翌週12月26日に特別編（第13話）が放送されることが決まった。巧巳と澪、そして眞希が出会うまでの“前日譚（たん）”、さらに最終回のその先までをオリジナルエピソードで描く。【写真】『ひと夏の共犯者』特別編（13話）の場面写真が公開テレ東×アミューズクリエイティブスタジオが共同制作した完全オリジナルWEB漫画を実