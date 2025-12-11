SNSやメールを通じて、スタンプと一緒にお酒を贈れるサントリーの新ソーシャルギフトサービス「ノンデネ」。受け取った人が好きなお酒を選べる“気軽なギフト”に、日常のささやかな気持ちを自然に伝えられる新しいコミュニケーションの形を提案している。企画・開発を担当したサントリー株式会社 コミュニケーション本部 戦略推進・CRM部の竹内菜緒美さんに、「ノンデネ」誕生の背景とサービスに込めた想いについて聞いた。○コミ