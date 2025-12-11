35mmフィルムカメラで使われているパトローネの形をしたトイデジタルカメラ「OPT100 Neo Film」が登場。まさかの形状ながら、ちゃんと液晶パネルも搭載しており、実用性は意外と高そう。シンシアが販売し、直販価格は5,940円。パトローネを忠実に模したトイデジカメ「OPT100 Neo Film」。レンズやフラッシュが見える懐かしの透明なフィルムケースがケースとして付属する特徴的なのは、見た目を再現しているだけでなく、フィルムケ