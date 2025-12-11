オルガン奏者が登場曲を披露米大リーグ・メッツからフリーエージェント（FA）になっていたエドウィン・ディアス投手がドジャースと契約合意したと9日（日本時間10日）、複数の米記者が報道した。ドジャース関係者が“粋”な方法で、ディアス入団を歓迎すると、現地ファンから「信じられない！」「待ち遠しい」などの声があがっている。ドジャーブルーのオルガンから、ディアスの登場曲であるティミー・トランペットの「Narco」