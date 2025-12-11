アニメ、映画監督の庵野秀明氏率いる映像制作会社カラーの公式サイトが11日、株式会社ガイナックスの破産手続き終了について、庵野によるコメントを発表した。【写真】庵野秀明、レアな“ひげなし”宮崎駿と2ショットガイナックスは1984年12月、映画『王立宇宙軍 オネアミスの翼』の制作を目的として設立された。庵野の初監督作となったOVA『トップをねらえ!』や、90年代にカルト的人気を博したアニメ『新世紀エヴァンゲリオン