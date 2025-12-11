ＭＫタクシーなどを展開するＭＫグループは１１日、スケートボード・パークで東京五輪４位の岡本碧優（みすぐ）と所属契約を更新したと発表した。岡本は２１年東京五輪後は休養して学校生活に専念し、愛知県内の大学で心理学を学んでいた。今年の夏から本格的に練習を再開。１０月の日本選手権で２位に入り、来年、地元・愛知で開催されるアジア大会の出場権を獲得した。現在は大学に通いながら子ども向けのスクール講師を務