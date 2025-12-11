◆香港ヴァーズ・Ｇ１（１２月１４日、香港シャティン競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝１２月１１日、シャティン競馬場復活を狙うアーバンシック（牡４歳、美浦・武井亮厩舎、父スワーヴリチャード）が秋２戦目で確実に上向いている。美浦で追い切り時に状態の良さを感じていた三浦皇成騎手（レースはルメール）がまたがり、香港マイル出走のエンブロイダリーがスタートした直後に芝コースで追い切りを開始。直線では鞍