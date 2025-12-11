Ｊリーグは１１日、今季のＪ１リーグＭＶＰに鹿島の日本代表ＧＫ早川友基を選出した。ＧＫの受賞は元日本代表ＧＫの楢崎正剛氏以来、１５年ぶり２回目となる。早川は３シーズン連続となるフルタイム出場を果たし、失点数はリーグで２番目に少ない３１。クリーンシート（無失点試合）も１６試合で記録し、「セーブ数」はリーグ全体でトップの１０７回を記録した。鹿島の不動の守護神として、最後尾に降臨し続けた。Ｊリーグ表