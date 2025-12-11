back numberが『第76回NHK紅白歌合戦』に出場することが決定した。2回目の紅白出演で披露するのは「どうしてもどうしても」、そして「水平線」。「どうしてもどうしても」は『NHKウインタースポーツテーマソング』としてNHKの冬のスポーツ中継などでオンエアされている。「水平線」はコロナ禍で中止となったインターハイを目指していた高校生からの手紙がきっかけで書き下ろした楽曲で、10代を中心にSNSで拡散され大きな話題となっ