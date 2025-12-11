阪神は兵庫・西宮市役所で記者会見を行い、西宮市の中学校部活動地域展開に対する支援活動を発表した。内容は大きく三つで、一つ目は市内の軟式野球の地域クラブ空白地を中心に３チームを立ち上げ、運営の支援を実施。軟式野球の地域クラブが不足していたなか、昨季まで阪神の打撃コーチを担った水口栄二氏が代表を務める任意団体「野球心」と連携をとって、活動を進めていく。二つ目はタイガースアカデミーコーチを地域クラブ