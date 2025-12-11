ジョイポート淡路島株式会社が運営する「淡路島アドベンチャーRIBライド」にて、乗船客全員がサンタクロースに変身してクルージングを楽しめる冬の特別企画「クリスマスRIB」が、2025年12月25日まで期間限定で開催中。淡路島の美しい海を高速で駆け抜けるスリル満点のアクティビティが、クリスマスならではのユニークな演出で展開されます。 ジョイポート淡路島「クリスマスRIB」 開催期間：2025年12月1日(月)〜12