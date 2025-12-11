１１日の香港マーケットは、主要８９銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１０．２７ポイント（０．０４％）安の２５５３０．５１ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）は２０．４１ポイント（０．２３％）安の８９３４．２８ポイントと反落した。売買代金は１８２４億７７１０万香港ドル（約３兆６５６８億円）に縮小している（１０日は１９３３億９１９０万香港ドル）。様子見ムードが漂う流れ。中