BANDAI SPIRITS¤¬¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×Æâ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¡Øe-BANPRESTO¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¥º ¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡õ¥Ý¡¼¥Á¥»¥Ã¥È¡ÁCover girl from All for YOU!!!¡Á¡×¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò2025Ç¯12·î11Æü¤è¤ê³«»Ï¡£¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥²¡¼¥àÈÇ¤ÎÎò»Ë¤òÄÖ¤Ã¤¿¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¤Î¥«¥Ð¡¼¥¬¡¼¥ëÁíÁªµó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿9Ì¾¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤È¥Ý¡¼¥Á¤Î¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·