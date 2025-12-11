◇女子ゴルフ新人戦加賀電子カップ第2日（2025年12月11日千葉県グレートアイランドC＝6525ヤード、パー72）第2ラウンドが行われ、プロテストトップ合格の伊藤愛華（18＝フリー）が69で回り通算9アンダーで首位を守った。藤本愛菜（18＝ヤマエグループHD）が68で回り7アンダーで2打差の2位。田村萌来美（18＝フリー）は72で回り6アンダーで3位につけた。